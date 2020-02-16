رئيس وزراء تشيكيا منزعج بسبب تشابه اسم بلاده مع الشيشان

أعرب رئيس وزراء جمهورية تشيكيا أندريه بابيس، عن امتعاضه الكبير بسبب تشابه نطق الاسم الرسمي الثاني لبلاده مع تسمية الشيشان الروسية في اللغة الإنجليزية.

وفي حوار لصحيفة "وول ستريت جورنال" قال بابيس: "لم أكن على علم بهذا (التسمية الرسمية الثانية لبلاده)، وهي لا تعجبني إطلاقا... لا يعجبني هذا لأن الناس سيخلطون بين اسمي التشيك والشيشان"، حيث أن الاسم الثاني المعتمد لجمهورية التشيك لدى الأمم المتحدة ينطق "تشيكيا" باللغة الإنجليزية، فيما تنطق الشيشان "تشيتشنيا".

وكانت السلطات في التشيك قد اعتمدت سنة 2016 تشيكيا اسما ثانيا للبلاد.

المصدر: "وول ستريت جورنال"