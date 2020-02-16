 
مباشر
عاجل
انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض السورية وأنباء عن قتلى مدنيين

روحاني يصف فيروس كورونا بالضيف الثقيل

أخبار العالم

روحاني يصف فيروس كورونا بالضيف الثقيل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/na2y

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن فيروس كورونا بات ضيفا غير المدعو، وأنه من الضروري اتخاذ تدابير مشتركة لمنع انتشاره.

وأضاف في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون الإيراني اليوم: يؤسفنا كثيرا أن الشعب الصيني العزيز، بات في وضع صعب بسبب هذا الفيروس غير المرغوب به، بات ضيفا لم يدعوه أحد، لكنه وفي الأماكن الأخرى يضغط على الناس".

وأشار إلى جهود الصين لإبلاغ الجمهور، واتخاذ التدابير لمنع انتشار الفيروس، وشدد على أن إيران تتصرف بمسؤولية في مجال مكافحة الفيروس.

وتابع: "نحن مقتنعون بأنه يجب على الجميع دعم بعضهم البعض، في هذا الحدث المحزن للغاية ويجب التغلب عليه".

إقرأ المزيد
"كورونا" يقتل أول رجل في تايوان

حتى الآن، لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، ومع انتشار الفيروس، قررت طهران تعليق الرحلات الجوية مع الصين، وفرض الحجر الصحي على من يصلون إلى إيران من الصين.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!