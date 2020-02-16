روحاني: تلقينا رسائل من السعودية عبر دول بينها باكستان والعراق

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، تلقي بلاده رسائل من السعودية عبر عدة دول منها باكستان والعراق، مشيرا إلى أنه "في حال كانت السعودية مستعدة، فإن القضايا العالقة ستكون قابلة للحوار".

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وقال روحاني في مؤتمر صحفي بطهران: "ظروف الحوار والتصالح مع السعودية ستكون أفضل بكثير في حال أوقفت عدوانها على اليمن. لا توجد مشكلة معقدة لا يمكن حلها بين طهران والرياض، واليمن أهم القضايا العالقة".

وأضاف: "السعودية تبدي اهتماما بطريقة إنهاء الحرب على اليمن. لقد ارتكبت خطأ كبيرا في حربها على اليمن وكانت تعتقد أن الشعب اليمني سيستسلم في غضون أسابيع أو شهور".

وتابع: "السعودية عالقة في اليمن، والشعب اليمني يتعرض للمجازر، وحل الأزمة اليمنية لن يكون إلا بأيدي اليمنيين أنفسهم".

وشدد روحاني على ضرورة أن "توقف السعودية عدوانها على اليمن وأن تدفع للشعب اليمني تعويضا عن الخسائر الناجمة عن حربها".

المصدر: RT