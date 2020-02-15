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برلين تتهم روسيا بقرصنة بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا والبلطيق

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برلين تتهم روسيا بقرصنة بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا والبلطيق
Reuters
وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور
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اتهمت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور روسيا بشن هجمات سيبرانية على دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، والضغط على دول البلطيق، وانتهاك أراضي أوكرانيا.

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وقالت في كلمتها خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن: "الرياح من حولنا، تعصف بشدة".

وأضافت: "هذا لا ينطبق على المنافسة المنهجية بين الولايات المتحدة والصين أو العلاقات تجاه روسيا، التي من خلال الهجمات الهجينة وعدم مراعاة وحدة الأراضي والسيادة الإقليمية، تمارس ضغوطا على أوكرانيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وتهاجم المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وألمانيا".

المصدر: تاس

 

 

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