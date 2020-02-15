"كورونا" يضرب "فيسبوك" ويرعب طموحاته التسويقية

ألغت شركة "فيسبوك" مؤتمرها التسويقي العالمي القادم، الذي كان مقررا عقده من 9 إلى 12 مارس المقبل بمركز موسكون في سان فرانسيسكو بحضور 4000 شخص، وذلك خوفا من تفشي فيروس "كورونا".

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وقال أنتوني هاريسون المتحدث باسم الشبكة الاجتماعية عبر رسالة بالبريد الإلكتروني: "ألغينا قمة التسويق العالمية لدينا بسبب المخاطر الصحية المتطورة المرتبطة بفيروس كورونا".

وصرح أحد المتحدثين باسم "فيسبوك" في بيان لموقع ذا فيرج التقني The Verge: "أولويتنا هي صحة وسلامة فريقنا، لذا بدافع من الحذر الشديد، قمنا بإلغاء قمة التسويق العالمية بسبب مخاطر الصحة العامة المتطورة المرتبطة بفيروس كورونا".

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم إلغاء المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة (MWC)، وهو الاجتماع السنوي لصناعة الاتصالات في برشلونة، بعد نزوح جماعي من قبل العارضين بسبب مخاوف من فيروس "كورونا"، إذ انسحبت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية بما فيها "فيسبوك" وCisco Systems Inc وAT&T من MWC، الأمر الذي اضطر المنظمين لاتخاذ قرار بإلغاء نسخة هذا العام بالرغم من الإجراءات الوقائية التي تم تنفيذها للحفاظ على سلامة المشاركين.

وقد أسفر الفيروس، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، عن وفاة أكثر من 1500 شخص حتى الآن وإصابة أكثر من 63800 شخص في الصين.

يذكر أن فيروس "كورونا" ترك تأثيرات عميقة على نطاق صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك إغلاق متاجر، نقص الإنتاج، وتأخير التصنيع.

وأصبحت المؤتمرات التسويقية والتطويرية تستبعد دعوة الصينيين إليها، مثل مؤتمر مطوري الألعاب، المزمع عقده في الفترة من 16 إلى 20 من الشهر القادم، والذي سينعقد دون مشاركين صينيين.

المصدر: وكالات