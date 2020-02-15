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الصين تطلق تصريحات تطمينية بشأن "كورونا"

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الصين تطلق تصريحات تطمينية بشأن
Reuters TINGSHU WANG
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أعرب تشين قانغ، نائب وزير الخارجية الصيني، اليوم السبت عن ثقة بلاده في أن وباء فيروس "كورونا" سينتهي قريبا، وأن تأثيره على الاقتصاد الصيني سيبقى مؤقتا ومحدودا.

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وقال تشين في تصريحات أدلى بها في مؤتمر ميونخ الأمني "إن تأثير الوباء على الاقتصاد الصيني سيكون قصير الأجل ومؤقتا، وأضاف: "عندما ينتهي الوباء، سيتصاعد الطلب الاستهلاكي سريعا وسينتعش الاقتصاد بقوة".

وأكد المسؤول أن معدل نمو الاقتصاد الصيني سيبقى دون تغيير، معتبرا أن بعض الدول تبدي ردود أفعال "مفرطة" على ظهور "كورونا" تتمثل في فرض تقييدات على السفر والتجارة.

ولفت تشين إلى أن عدد حالات الإصابات الجديدة في الصين خارج مركز تفشي "كورونا" في مقاطعة هوبي، يشهد انخفاضا مستمرا منذ 12 يوما، وأضاف أنه تم شفاء نحو 8000 من المصابين بالفيروس، معربا عن ثقة السلطات في قرب التغلب على الوباء.

المصدر: "رويترز"

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