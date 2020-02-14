كندا تدعو لتحقيق دولي مستقل حول إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل للكشف عن ملابسات تحطم الطائرة الأوكرانية التي أسقطت عن طريق الخطأ بصاروخ إيراني في طهران.

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وقال ترودو للصحفيين الجمعة عقب لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، إنه "أوضح" لظريف ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل في القضية، مضيفا: "الوعد الذي قطعته للكنديين هو إيجاد الإجابات وضمان أن تنخرط إيران في تحقيق شامل مع المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين. هذا هو هدفي".

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وسبق أن رفع حقوقيون كنديون دعوى قضائية جماعية ضد إيران طالبوا فيها السلطات الإيرانية بدفع 1.1 مليار دولار تعويضا لأسر ضحايا الكارثة التي أودت بحياة 176 شخصا في 8 يناير الماضي، كان معظمهم من مواطني إيران وكندا، حيث ترجح الدعوى "أن تحطم الطائرة كان عملا إرهابيا متعمدا ومقصودا".

المصدر: رويترز