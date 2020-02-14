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كندا تدعو لتحقيق دولي مستقل حول إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران

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كندا تدعو لتحقيق دولي مستقل حول إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران
Sputnik
مكان تحطم طائرة ركاب Boeing 737-800 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من مطار الإمام الخميني في طهران
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دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل للكشف عن ملابسات تحطم الطائرة الأوكرانية التي أسقطت عن طريق الخطأ بصاروخ إيراني في طهران.

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وقال ترودو للصحفيين الجمعة عقب لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، إنه "أوضح" لظريف ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل في القضية، مضيفا: "الوعد الذي قطعته للكنديين هو إيجاد الإجابات وضمان أن تنخرط إيران في تحقيق شامل مع المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين. هذا هو هدفي".

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وسبق أن رفع حقوقيون كنديون دعوى قضائية جماعية ضد إيران طالبوا فيها السلطات الإيرانية بدفع 1.1 مليار دولار تعويضا لأسر ضحايا الكارثة التي أودت بحياة 176 شخصا في 8 يناير الماضي، كان معظمهم من مواطني إيران وكندا، حيث ترجح الدعوى "أن تحطم الطائرة كان عملا إرهابيا متعمدا ومقصودا".

المصدر: رويترز

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