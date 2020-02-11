 
مباشر
عاجل
الكرملين: بوتين وأردوغان سيبحثان هاتفيا اليوم الوضع في سوريا

طهران تنفي وجود "أسس قانونية" للشكوى الكندية بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أخبار العالم

طهران تنفي وجود
RT RT
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8yi

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن الشكوى الكندية بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية "لا تستند إلى أي أسس قانونية".

إقرأ المزيد
كندا تقاضي إيران بسبب إسقاطها الطائرة الأوكرانية
كندا تقاضي إيران بسبب إسقاطها الطائرة الأوكرانية

وأضاف أن طهران ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي، فيما يخص هذه القضية.

ورفع حقوقيون كنديون دعوى قضائية قبل أيام ضد إيران بسبب حادث إسقاطها عن طريق الخطأ طائرة Boeing 737 الأوكرانية، الذي راح ضحيته 176 شخصا، في 8 يناير الماضي.

وطالب الحقوقيون الجهات الرسمية الإيرانية، في الدعوى الجماعية المقدمة باسم أسر ضحايا الكارثة، دفع تعويضات مالية بقدر لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.1 مليار دولار أمريكي).

ويضم نص الدعوى افتراضا، أن إسقاط الطائرة كان "عملا إرهابيا ارتكب عمدا وعن علم".

وسقطت الطائرة التابعة لـ "خطوط أوكرانيا الجوية الدولية"، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف. وأسفرت الكارثة عن مقتل 57 كنديا، إضافة إلى مواطني كل من أفغانستان وألمانيا وإيران وأوكرانيا، وبريطانيا والسويد.

وفي 11 يناير، نشرت هيئة الأركان العامة الإيرانية بيانا اعترفت فيه بأن الطائرة أسقطت بالخطأ بصاروخ إيراني مضاد للجو.

المصدر: RT + "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين