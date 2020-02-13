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انفجار رسالة ملغومة داخل بنك في أمستردام

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انفجار رسالة ملغومة داخل بنك في أمستردام
AFP Sander KONING / ANP
الشرطة الهولندية
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قالت متحدثة باسم مصرف "أي.إن.جي بنك" إن رسالة ملغومة انفجرت في مكتب للبنك في أمستردام اليوم الخميس، "محدثة انفجارا صغيرا" أسفر عن إصابة شخص واحد.

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وقالت الشرطة إنها أرسلت عدة رسائل ملغومة في البلاد هذا الأسبوع منها رسالة قرب أوترخت في وقت سابق اليوم، لكن الشرطة أبطلت مفعولها.

وتواصل الشرطة الهولندية تحقيقاتها حول سلسلة من الرسائل الملغومة منذ 3 يناير، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنها أرسلت من قبل نفس الشخص إلى مكاتب بريدية وفندق ومحطة وقود ومؤسسات أخرى.

المصدر: "رويترز"

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