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الشرطة الهولندية: العثور على رسالة ملغومة داخل شركة برمجيات

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الشرطة الهولندية: العثور على رسالة ملغومة داخل شركة برمجيات
Reuters PAS/MOS
الشرطة الهولندية
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أفادت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، بأن رسالة ملغومة عثر عليها داخل أحد مكاتب شركة UNISYS لتكنولوجيا المعلومات بمدينة لوسدن، وأبطل مفعولها لاحقا دون تسجيل ضحايا.

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وانفجرت أمس الأربعاء رسالتان ملغومتان، داخل مكتب بريد في العاصمة الهولندية أمستردام، وفي شركة ثانية لفرز البريد بمدينة كيركراده، دون وقوع ضحايا.

وتواصل الشرطة الهولندية تحقيقاتها حول سلسلة من الرسائل الملغومة منذ 3 يناير، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنها أرسلت من قبل نفس الشخص إلى مكاتب بريدية وفندق ومحطة وقود ومؤسسات أخرى.

المصدر: "رويترز"

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