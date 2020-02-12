انفجار رسالتين ملغومتين في مكتبي بريد بهولندا

انفجرت رسالتان ملغومتان، اليوم الأربعاء، داخل مكتب بريد في العاصمة الهولندية أمستردام وفي شركة ثانية لفرز البريد بمدينة كيركراده.

وأفادت الشرطة في بيان أنه لم يسجل ضحايا جراء الانفجارين.

In een postkamer van een bedrijfspand aan de Bolstoen heeft woensdagochtend even voor 8 uur een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief. Geen gewonden. Woordvoering politie komt ter plaatse. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 12, 2020

وتواصل الشرطة الهولندية تحقيقاتها حول سلسلة من الرسائل الملغومة منذ 3 يناير، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنها أرسلت من قبل نفس الشخص إلى مكاتب بريدية وفندق ومحطة وقود ومؤسسات أخرى.

المصدر: "رويترز"