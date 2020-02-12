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انفجار رسالتين ملغومتين في مكتبي بريد بهولندا

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انفجار رسالتين ملغومتين في مكتبي بريد بهولندا
AFP Michel van Bergen / ANP
شرطة هولندية
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انفجرت رسالتان ملغومتان، اليوم الأربعاء، داخل مكتب بريد في العاصمة الهولندية أمستردام وفي شركة ثانية لفرز البريد بمدينة كيركراده.

وأفادت الشرطة في بيان أنه لم يسجل ضحايا جراء الانفجارين.

وتواصل الشرطة الهولندية تحقيقاتها حول سلسلة من الرسائل الملغومة منذ 3 يناير، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنها أرسلت من قبل نفس الشخص إلى مكاتب بريدية وفندق ومحطة وقود ومؤسسات أخرى.

المصدر: "رويترز"

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