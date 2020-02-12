إسرائيل تجمد العلاقات مع مفوضة حقوق الإنسان بعد كشف شركات تعمل في المستوطنات

أعلنت الخارجية الإسرائيلية، مساء الأربعاء، تجميد علاقاتها مع ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك بعد ساعات من نشرها قائمة تضم شركات تعمل في المستوطنات.

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وجاء في بيان للمكتب الصحفي للخارجية الإسرائيلية أن "وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، أمر بتجميد الاتصالات مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي يشجع حملة لمقاطعة إسرائيل".

والأربعاء 12 فبراير، نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قائمة بـ 112 شركة إسرائيلية ودولية شاركت في إقامة مستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

وأكمل المكتب الأممي إعداد القائمة بعد 4 أعوام من طلب لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في قرار مساءلة الشركات الخاصة عن تأثيرها على وضع حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين.

وتضم القائمة 94 شركة إسرائيلية، و18 أجنبية، بينها المنصات السياحية الإلكترونية "آر بي نب"، و"بوكينغ دوت كوم"، و"إكسبديا"، و"تريب أدفايزور".

ومن المقرر مناقشة هذه القائمة في الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 24 فبراير الجاري.

المصدر: وكالات