قناة ألمانية: برلين لم تتخلف عن واشنطن في التنصت على الحلفاء.. وعلى نفقاتهم

أجرت محطة ZDF التلفزيونية الألمانية تحقيقا كشف أن الاستخبارات الألمانية مارست وعلى مدار سنين، التنصت على حلفاء لبرلين في الاتحاد الأوروبي والناتو.

وقد أثارت تقارير في العام 2013 حول قيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بالتنصت على هاتف المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، غضب برلين الرسمية، حيث أعلنت حينها أن مثل هذه الممارسات "غير مقبولة إطلاقا في العلاقات بين الأصدقاء".

لكن التحقيقات التي أجرتها قناة ZDF التلفزيونية، بالتعاون مع صحيفة Washington Post وإذاعة Schweizer Rundfunk السويسرية، كشفت أن دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية مارست، هي الأخرى، التنصت على الحلفاء الغربيين، وذلك ضمن عملية أطلق عليها اسم "روبيكون".

ووفقا للتحقيقات، كانت شركة "كريبتو" السويسرية، الحلقة المحورية في إحدى أكبر عمليات التنصت في تاريخ ألمانيا، حيث كانت تعد أكبر متنج لمعدات التشفير في العالم، مشيرة إلى أنها بيعت في العام 1970، لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ودائرة الاستخبارات الألمانية.

وأكدت التحقيقات أن أجهزة الاستخبارات في البلدين أخذت بالتلاعب في معدات "كريبتو"، بهدف القيام بالتنصت على الاتصالات السرية، بما في ذلك اتصالات شركاء لألمانيا في صفوف الاتحاد الأوروبي والناتو.

وقال الأستاذ في جامعة فارفيك البريطانية، ريتشارد أولدريتش، إن "أكثر من 100 دولة دفعت مليارات الدولارات لمن سرق أسرارها، وكان ذلك أمرا وقحا جدا".

وأشارت التحقيقات إلى أن المعلومات التي تلقتها الاستخبارات الألمانية بواسطة التنصت، كانت أحيانا "مثيرة للصدمة"، ومنها تلك التي عرفت برلين من خلالها عن الجرائم المرتكبة من قبل العسكريين على رأس الحكم في الأرجنتين، في أواخر الـ70 وبداية الـ80 من القرن الماضي، والتي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف شخص. وكانت حكومة هيلموت شميدت في ألمانيا، عرفت عن ذلك بفضل التنصت، لكنها التزمت بالصمت.

وفي تصريحات لـ ZDF، أكد المستشار الألماني الأسبق، بيرندت شميدباور، حقيقة قيام الاستخبارات الوطنية بنشاطات التنصت، لكنه برر عملية "روبيكون"، قائلا إنها أسهمت حينئذ في "جعل العالم أكثر أمنا".

ومع أن الاستخبارات الألمانية انسحبت، في العام 1993، من "روبيكون"، إلا أن تفاصيل مشاركتها فيها طرحت أسئلة طلب تكتل "الخضر" في البرلمان الألماني الإجابة عليها، غدا الخميس، أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بالمراقبة على نشاطات الأجهزة الاستخباراتية.

المصدر: RT