نتنياهو يتوعد قادة "حماس" بـ"أكبر مفاجأة في حياتهم"

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قادة حركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة بـ"مفاجأة" غير مسبوقة، على خلفية القصف المتواصل من القطاع.

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وذكر نتنياهو، في مقابلة أجرتها معه في ساعات متأخرة من أمس الثلاثاء القناة الـ20 الإسرائيلية أنه "لا يدق طبول الحرب" ولا يتطلع إلى نزاع مسلح جديد مع حماس"، وتابع: "لكننا نعدّ لحماس أكبر مفاجأة في حياتهم. لن أكشف عن طبيعتها، لكنها ستختلف عن كل ما كان في السابق".

وشدد نتنياهو على أن "حماس" هي من يتوقف عليه ما إذا كانت إسرائيل ستبادر إلى تنفيذ هذه "المفاجأة" المزعومة، موضحا أن هذا السيناريو مسألة وقت لا أكثر، إذا لم تكف الحركة عن إطلاق صواريخ وبالونات متفجرة عبر حدود القطاع.

وتابع نتنياهو مهددا قادة حماس: "تذكروا ما أقوله لكم".

وبعد وقت قصير من نشر هذه التصريحات، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق قذيفة جديدة على غلاف غزة من داخل القطاع، مؤكدا أنها سقطت في منطقة غير مأهولة، دون إلحاق أي ضرر.

وهذا ليس أول تهديد موجه إلى حماس في الأيام القليلة الماضية على لسان نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل، نفتالي بينيت، وذلك قبيل انتخابات الكنيست الثالثة على التوالي خلال عام واحد، المقرر تنظيمها أوائل مارس القادم.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل