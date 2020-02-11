السلطات الصينية ترسل "جيشا من الأطباء" إلى بؤرة "كورونا"

وصل أكثر من 20 ألف من الأطباء الصينيين ومساعديهم إلى مقاطعة هوبي التي تعد مصدرا لفيروس "كورونا"، وسجل مركز هذه المقاطعة مدينة "ووهان" أكبر عدد من الإصابات.

وقالت الحكومة الصينية على صفحتها الإلكترونية، اليوم الثلاثاء: "حتى الآن تم إرسال أكثر من 20 ألف موظف من العاملين في مجال الطب من عدة مقاطعات صينية إلى ووهان ومناطق أخرى في مقاطعة هوبي".

وقد بدأ إرسال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الملابس الواقية والكمامات، من مختلف المناطق الصينية إلى هوبي، منذ نهاية الشهر الماضي.

وبعد عجز الطواقم الطبية في تلك المقاطعة الموبوءة عن القيام بكل ما يلزم في ظل ارتفاع أعداد المصابين والوفيات، وصل آلاف الأطباء والعاملين في قطاع الصحة، الأحد الماضي، إلى مقاطعة هوبي لمؤازرة جهود زملائهم في مختلف المستشفيات.

وأعلنت السلطات الصينية الرسمية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس" كورونا" في البلاد إلى 1016 حالة وفاة، وأكثر من 42.6 ألف مصاب.

المصدر: وكالات