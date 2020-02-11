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عدد وفيات فيروس "كورونا" في الصين يتخطى حاجز الألف

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عدد وفيات فيروس
Reuters
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أعلنت السلطات الصينية الرسمية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس" كورونا" في البلاد إلى 1016 حالة وفاة، وأكثر من 42.6 ألف مصاب.

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ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين إلى 908 والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان:"حتى منتصف الليل من يوم 10 فبراير، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليما تفيد بأن عدد المصابين بلغ 42638 إصابة مؤكدة، ووفاة 1016 شخصا"​​​، وأكد البيان شفاء 3996 مصابا بالفيروس.

وكانت الحصيلة قبل ذلك بيوم واحد هي 908 حالات وفاة، و40171 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، قال  مكتب الإحصاءات الصيني، إن فيروس كورونا لعب دورا في ارتفاع الأسعار، وعزا الزيادة إلى تفشي المرض وعطلة رأس السنة القمرية الجديدة، فيما قال اقتصاديون إن تعطيل الوباء لوسائل الإنتاج والنقل كان سببا في زيادة الأسعار.

المصدر: وكالات 

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