ترامب يزور الهند يومي 24 و25 فبراير الجاري

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيزور الهند يومي 24 و25 فبراير الجاري.

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وأشار البيت الأبيض في بيان له أمس الاثنين إلى أن ترامب سيزور العاصمة نيودلهي وولاية غوجارات الواقعة في غرب البلاد، والتي يتحدر منها رئيس الوزراء الهندي الحالي، ناريندرا مودي.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنه: "خلال مكالمة هاتفية في نهاية الأسبوع الماضي اتفق الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الهندي على أن هذه الزيارة ستعمق الشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة وستسلط الضوء على الروابط القوية والدائمة بين الشعبين الأمريكي والهندي".

وأضاف البيان أن "ميلانيا ترامب سترافق زوجها في هذه الزيارة التي ستشمل بالإضافة إلى العاصمة نيودلهي مدينة أحمد أباد في ولاية غوجارات التي يتحدر منها رئيس الوزراء مودي، والتي لعبت دوراً هامّاً في حياة المهاتما غاندي وقيادة حركة الاستقلال الهندية".

ويشترك الرئيس الأمريكي الجمهوري ورئيس الوزراء الهندي القومي في أمور عدة، من بينها وصولهما إلى السلطة على صهوة وعود متشابهة إلى حد ما، وتقديمهما نفسيهما على أنهما آتيان من خارج الطبقة السياسية لإعادة العظمة إلى بلديهما.

المصدر: أ ف ب