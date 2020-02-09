المستوطنون يطالبون نتنياهو بإطلاق عملية الضم فورا رغم معارضة واشنطن

طلبت قيادة المستوطنين الإسرائيليين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوفاء بوعده وإطلاق عملية ضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة فورا، رغم معارضة واشنطن لهذه الخطوة.

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وحث رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن وتحالف المستوطنات "مجلس يشع"، دافيد إلحياني، في بيان أصدره اليوم الأحد، نتنياهو مرة أخرى على "تطبيق التزاماته أمام سكان "يهودا والسامرة" (مصطلح إسرائيلي يستخدم للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة) وغور الأردن" بفرض سيادة إسرائيل على هذه الأراضي قبل انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها أوائل مارس المقبل.

ودعا إلحياني نتنياهو إلى اتخاذ هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن، مشددا على أن رئيس الوزراء "يحظى بدعم اجتماعي وسياسي".

من جانبه، أشار العضو في "مجلس يشع" وعمدة مستوطنة إفرات القريبة من مدينة بيت لحم، أوديد ريفيفي، إلى أهمية الدعم الأمريكي في مسألة ضم تلك الأراضي، داعيا شركاءه في قيادة المستوطنين إلى إنشاء آلية مشتركة مع رئيس الوزراء بغية "اللجوء إلى الأمريكيين كشخص واحد".

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تحذير سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، من المضي قدما قبل الانتخابات في ضم الأراضي المخصصة لها بموجب خطة البيت الأبيض للسلام المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، ملوحا بأن مثل هذه الخطوات أحادية الجانب قد تحرم تل أبيب من دعم واشنطن في هذه المسألة الحساسة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل