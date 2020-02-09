السفير الأمريكي لدى إسرائيل: أي ضم لأراض فلسطينية حاليا سيعرض الخطة الأمريكية للخطر

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان إن أي ضم لأراض فلسطينية حاليا سيعرض الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط للخطر.

وأضاف أن رسم خرائط حدود إسرائيل وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، تقوم به لجنة إسرائيلية- أمريكية مشتركة، مشددا على أن أي إجراء أحادي لن تعترف به واشنطن.

وبالتوازي مع هذا التصريح، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن إسرائيل ستحصل على دعم أمريكي لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات اليهودية في الضفة، كلها دون استثناء، ونحن في خضم عملية رسم الخرائط الميدانية التي ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من دولة إسرائيل".

يتبع..