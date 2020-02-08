هجوم مسلح على قوات أمريكية وأفغانية شرق أفغانستان

أعلن مسؤول عسكري أمريكي، أن قوات أمريكية وأفغانية تعرضت لنيران مباشرة في شرق أفغانستان في وقت متأخر اليوم السبت.

وقال الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، الكولونيل سوني ليغيت، في بيان، إن "قوة أمريكية وأفغانية مشتركة كانت تقوم بعملية في ولاية ننغرهار تعرضت لنيران مباشرة في 8 فبراير".

وأضاف "نحن نقيم الوضع وسنعطي معلومات إضافية حين تتوافر".

ويوجد في أفغانستان حوالي 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أمريكيون، كجزء من مهمة الناتو بقيادة الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية.

كما تشارك بعض القوات الأمريكية في عمليات مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المتشددة في البلاد.

المصدر: أ ف ب