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السلطات الصينية تعزل مدينة جديدة شمالي البلاد

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السلطات الصينية تعزل مدينة جديدة شمالي البلاد
Reuters
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أخطرت السلطات الصينية في مدينة تيانجين الواقعة بشمالي البلاد جميع التجمعات السكانية هناك بأنه تقرر إغلاق المدينة بهدف الوقاية والسيطرة على تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ودعت المدينة في إعلان أصدرته، أمس الخميس، التجمعات السكانية إلى إغلاق المداخل غير الضرورية إليها، وضرورة قيام جميع السكان بارتداء الكمامات الواقية، وإجراء فحص طبي.

ووجهت المدينة بضرورة تعليق أعمال البناء بما فيها الديكور والتجديد، وإغلاق جميع أماكن التجمعات العامة مثل الملاعب.

المصدر: شينخوا

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