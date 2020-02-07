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السلطات الصينية تبدأ إجراء فحوص طبية لـ12 مليون شخص في ووهان

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السلطات الصينية تبدأ إجراء فحوص طبية لـ12 مليون شخص في ووهان
Reuters Thomas Peter
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بدأت السلطات الصينية إجراء فحوصات طبية لـ12 مليون شخص، هم سكان مدينة ووهان، التي تعتبر بؤرة انتشار فيروس "كورونا"، للتأكد من عدم وجود أعراض لديهم للإصابة بالفيروس.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن عمليات الفحص بدأت صباح أمس الخميس، ومن المقرر أن تشمل جميع سكان المدينة في بيوتهم.

وقد عزلت السلطات الصينية مدينة ووهان منذ أسبوعين عن باقي المدن، في إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس "كورونا".

هذا وأعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في البلاد إلى 618 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 30 ألف شخص.

المصدر: وكالات

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