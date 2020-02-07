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الصين تحقق بحادث وفاة مكتشف "كورونا" الجديد

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الصين تحقق بحادث وفاة مكتشف
الطبيب لي وين ليانغ
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قالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الصين، وهي أعلى هيئة لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة، إنها سترسل محققين إلى ووهان للتحقيق في حادثة وفاة الطبيب لي وين ليانغ، مكتشف كورونا الجديد.

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وفاة الطبيب الصيني مكتشف
وفاة الطبيب الصيني مكتشف "كورونا" جراء إصابته بالفيروس

وأكد مستشفى مدينة ووهان وفاة الطبيب وين ليانغ البالغ من العمر 34 عاما، والذي وجهت إليه السلطات الصينية في وقت سابق توبيخا، وطالبته بعدم نشر معلومات عن الفيروس التاجي.

يذكر أن الطبيب لي وين ليانغ، كان أول من تحدث عن انتشار فيروس خطير في ووهان يوم 30 ديسمبر الماضي، وتقاسم مخاوفه مع زملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو لم يكن على علم بأن هذا الفيروس جديد، وكان يخشى انتشار فيروس "سارس"، الذي ضرب الصين قبل سنوات، وأودى بحياة مئات الأشخاص في 17 دولة بعد انتشاره حول العالم.

المصدر: رويترز

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