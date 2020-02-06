وفاة الطبيب الصيني مكتشف كورونا والذي تعرض للتوبيخ من السلطات لحديثه عن الفيروس

أفادت وسائل إعلام صينية بوفاة الطبيب الصيني لي وينليانغ من مدينة ووهان، الذي كان أول من تحدث عن انتشار الفيروس، الذي تبين لاحقا أنه "كورونا"، والذي وجهت السلطات توبيخا له.

وأفادت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الناطقة باللغة الإنجليزية، بأن الطبيب البالغ 34 عاما من العمر توفي في ووهان اليوم الخميس، إثر إصابته بالفيروس.

Li Wenliang, the 34 year old Chinese doctor who first sounded alarm on the 2019 Novel Corona Virus, dies. He was never acknowledged for his effort but was instead questioned by Chinese Police for rumormongering. Reports say, his parents were also infected. pic.twitter.com/1OoyfCdeqU — Raffy Tima (@raffytima) February 6, 2020

والجدير بالذكر أن الطبيب لي، كان أول من تحدث عن انتشار فيروس خطير في ووهان يوم 30 ديسمبر الماضي، وتقاسم مخاوفه مع زملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهو لم يكن على علم بأن هذا الفيروس جديد، وكان يخشى انتشار فيروس "سارس"، الذي ضرب الصين قبل سنوات، وأودى بحياة مئات الأشخاص في 17 دولة بعد انتشاره حول العالم.

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وعلى إثر انتشار المعلومات حول ظهور الفيروس، وجهت السلطات الصينية توبيخا إلى الأطباء الذين نشروا معلومات عن الفيروس، وطالبتهم بعدم نشر "معلومات كاذبة".

وتبين في وقت لاحق أن الفيروس الذي تحدث عنه لي وينليانغ هو فيروس جديد من سلالة 2019-nCoV.

وفي يناير الماضي ذكر لي وينليانغ أنه أصيب بالسعال وارتفاع درجة الحرارة في الجسم. وفي آخر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، قال يوم السبت الماضي إنه تم التأكد من إصابته بفيروس "كورونا".

المصدر: صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية