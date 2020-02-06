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في ظل التوتر مع تركيا.. قبرص تشتري صواريخ مضادة للطائرات والسفن

أخبار العالم

في ظل التوتر مع تركيا.. قبرص تشتري صواريخ مضادة للطائرات والسفن
Reuters
سفينة تنقيب تركية - أرشيف -
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أفادت وكالة "أ ف ب" بأنه وفي ظل التوتر مع تركيا على خلفية استغلال احتياطيات المحروقات في شرق المتوسط، وقعت قبرص مؤخرا عقدين مع شركة أوروبية لشراء صواريخ مضادة للطائرات والسفن.

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وقالت الوكالة نقلا عن مصدر مقرب من الملف، إن الجيش القبرصي وقع في ديسمبر 2019 عقدا مع مصنع الصواريخ الأوروبي "إم بي دي إيه" بقيمة 150 مليون يورو، وشملت الصفقة توفير صواريخ أرض - جو قصيرة المدى من نوع "ميسترال"، مؤكدا معلومات نشرتها جريدة "لا تريبون" الفرنسية بهذا الشأن.

ووقع المصنع عقدا آخر بقيمة 90 مليون يورو مع البحرية القبرصية لتوفير صواريخ مضادة للسفن من نوع "إكزوست" تعمل على بطارية ساحلية.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن شركة "إم بي دي إيه" امتنعت عن التعقيب.

وكانت تركيا قد أرسلت في الأشهر الأخيرة سفن تنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تنتمي له الجزيرة.

كما نشرت أنقرة في ديسمبر 2019 طائرة عسكرية مسيرة شمال قبرص، علما أن وسائل إعلام تركية تقول إنها تنوي إنشاء قاعدة بحرية هناك.

المصدر: أ ف ب

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