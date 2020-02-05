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واشنطن تدعم قبرص في خلاف الغاز مع تركيا

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واشنطن تدعم قبرص في خلاف الغاز مع تركيا
Reuters
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أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لحكومة قبرص في خلافها مع تركيا على التنقيب عن الثروات الباطنية في شرق المتوسط.

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وصرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة فرانسيس فانون بأن واشنطن تدعم الشراكة الإقليمية في مجال الطاقة والتي تعزز التعاون السياسي وازدهار دول المنطقة، محذرا من "خطوات استفزازية مزعزعة للاستقرار".

وأعرب عن تأييد واشنطن حق حكومة نيقوسيا في تطوير موارد الطاقة، مع تقسيم العائدات بين الشطرين اليوناني والتركي من قبرص، بموجب اتفاق يعيد توحيد الجزيرة المنقسمة.

وتابع: "نحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات استفزازية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل أكبر".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تصعيد التوتر بين تركيا، وقبرص والاتحاد الأوروبي في ظل قرار أنقرة إرسال سفن للتنقيب عن الموارد الطبيعية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

المصدر: أسوشيتد برس

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