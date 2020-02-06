 
مباشر

كوريا الجنوبية.. 4 مصابين جدد بـ"كورونا" أحدهم سائحة صينية

أخبار العالم

كوريا الجنوبية.. 4 مصابين جدد بـ
Reuters HEO RAN
سيئول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7wa

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، عن 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما أدى لارتفاع العدد الإجمالي إلى 23 مصابا، منهم مريض خرج من مستشفى بعد تعافيه من الفيروس.

إقرأ المزيد
شفاء مصاب ثان بفيروس
شفاء مصاب ثان بفيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية

وصرح مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، بأنه تم التأكد من 4 حالات إضافية للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، 3 منهم كوريون من أسر المرضى السابقين والذين اتصلوا بهم، ومريض آخر هي مواطنة صينية دخلت البلاد للسياحة.

وتجري السلطات الصحية الفحوص المرجعية لمعرفة الذين اتصلوا بالمرضى الجدد.

المصدر: يونهاب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. جورجينا تفاجئ رونالدو بهدية ثمينة