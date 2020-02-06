ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" في الصين إلى نحو 600 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة

أعلنت الصين أن الأرقام التي تم تسجيلها، أمس الأربعاء، تظهر ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا"، حيث بلغت حالات الوفيات 563 حالة، وتم تسجيل 28018 مصابا، فيما غادر 1153 شخصا المستشفى.

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وقالت مصادر صينية رسمية الثلاثاء الماضي أن 490 شخصا توفوا بسبب فيروس "كورونا"، فيما تم تسجيل 24.3 ألف مصاب، وهو ما يشير إلى ارتفاع مطرد في عدد ضحايا هذا الفيروس الجديد.

وأخطرت الصين نهاية شهر ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بانتشار حالات التهاب رئوي غير معروف في مقاطعة ووهان، وأعلنت المنظمة في وقت لاحق حالة الطوارئ الدولية، في ظل انتشار الفيروس خارج حدود الصين، وتأكيد أكثر من 20 دولة تسجيل إصابات بـ"كورونا".

وبسبب المخاوف من انتقال فيروس "كورونا" وانتشاره أجلت دول مواطنيها الموجودين في الصين، فيما علق عدد من شركات الطيران رحلاته إلى الصين.

المصدر: نوفوستي