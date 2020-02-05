 
مباشر

اليابان تخطر موسكو بوجود 24 روسيا على سفينة موبوءة بكورونا

أخبار العالم

اليابان تخطر موسكو بوجود 24 روسيا على سفينة موبوءة بكورونا
Reuters
السفينة السياحية Diamond Princess
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7nn

أعلنت السفارة الروسية في طوكيو، أن الخارجية اليابانية أخطرتها بوجود 24 مواطنا روسيا على متن سفينةDiamond Princess الموبوءة بفيروس كورونا.

وأضافت السفارة: "أبلغتنا وزارة الخارجية اليابانية، بأن 24 مواطنا من روسيا بين ركاب السفينة. وتبقى السفارة على اتصال وثيق مع وزارة الخارجية اليابانية ووزارة الصحة اليابانية، فيما يتم توفير كل المساعدة الطبية اللازمة والمواد الغذائية للمواطنين الروس".

إقرأ المزيد
اليابان تفرض حجرا صحيا على 3700 راكب على متن سفينة سياحية بسبب
اليابان تفرض حجرا صحيا على 3700 راكب على متن سفينة سياحية بسبب "كورونا"

ووفقا لوزارة الصحة والعمل اليابانية، يوجد على متن السفينة حوالي 3.7 ألف شخص، يحملون جنسيات 50 دولة، لم تعلن عنها اليابان رسميا حتى الآن.

وغادرت السفينة يوكوهاما في 20 يناير برحلة سياحية، وعادت إليها في 3 فبراير، وكان بين الركاب، مواطن صيني تبين بعد نزوله في هونغ كونغ، أنه مصاب بالفيروس المميت.

وبقرار من السلطات اليابانية، رست السفينة بالقرب من يوكوهاما، لإجراء فحص طبي لكل ركابها الذين تم الحجر عليهم.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

42 عسكريا كويتيا مصابون بالإيدز