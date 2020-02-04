اليابان تفرض حجرا صحيا على 3700 راكب على متن سفينة سياحية بسبب "كورونا"
فرضت اليابان حجرا صحيا على 3700 شخص على متن سفينة سياحية بعد تشخيص أحد الركاب بفيروس "كورونا".
وأنهت سفينة "دياموند برينسيس" (Diamond Princess)، رحلتها التي كان مزمعا أن تستغرق 14 يوما، في وقت مبكر، وهي ترسو حاليا في يوكوهاما، على بعد نحو 22 ميلا من جنوب وسط طوكيو، المدينة البالغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة.
室内プール。時間帯にもよりますがいつもよりは空いてます。マスクしてる人は数人見かけた程度 #ダイヤモンドプリンセスpic.twitter.com/MGWsjhuGNC— だぁ(ダイヤモンドプリンセス乗船中) (@daxa_tw) February 4, 2020
食事の会場。普段と変わりなし #ダイヤモンドプリンセスpic.twitter.com/ucPdBtgseI— だぁ(ダイヤモンドプリンセス乗船中) (@daxa_tw) February 4, 2020
検疫始まりましたー それぞれの部屋で体温はかるっぽい。そしてDMとか直接とかちょこちょこ怒られているw アップするなと #ダイヤモンドプリンセス#コロナウイルスpic.twitter.com/6NvOPgMaaR— だぁ(ダイヤモンドプリンセス乗船中) (@daxa_tw) February 3, 2020
ووقع تشخيص إصابة رجل من هونغ كونغ، يبلغ من العمر 80 عاما، أبحر على متن السفينة في منتصف الشهر الماضي، بإصابته بفيروس "كورونا".
وقالت الشركة المالكة لـ"دياموند برينسيس"، إن الرجل المسن استقل سفينة "كرنفال اليابان" (Carnival Japan)، في 20 يناير، ونزل في هونغ كونغ في 25 يناير، ثم أبحر من هناك عبر "دياموند برينسيس".
検疫は8階にいた #ダイヤモンドプリンセスpic.twitter.com/O5ka0jT5Ip— だぁ(ダイヤモンドプリンセス乗船中) (@daxa_tw) February 4, 2020
ここでボーリングしてくれw #ダイヤモンドプリンセスpic.twitter.com/lP18HK6u5d— だぁ(ダイヤモンドプリンセス乗船中) (@daxa_tw) February 3, 2020
وتظهر صور نشرها أحد ركاب السفينة عبر حسابه @daxa_tw، المسؤولين في ملابس واقية بلاستيكية بأغطية بيضاء للرأس وأقنعة للوجه، يتجولون عبر الممرات والصالات وطوابق السفينة.
وطُلب من الضيوف البالغ عددهم 2666، بالإضافة إلى 1045 من أفراد الطاقم، البقاء في غرفهم انتظارا للفحص.
وقال وزير الصحة كاتسونوبو كاتو، للصحفيين، إن اليابان توسع برنامج الفحص ومعايير الاختبار بعد أن فشلت الاختبارات الأولية في اكتشاف الفيروس لدى بعض الأشخاص الذين تبين فيما بعد أنهم مصابون.
だーれもおらぬ。せっかくなので船内をウロウロ。掃除係っぽい人が消毒液撒いてた気がした。確認すればよかったー油断したわw #ダイヤモンドプリンセスpic.twitter.com/VbPdhPZnNC— だぁ(ダイヤモンドプリンセス乗船中) (@daxa_tw) February 3, 2020
6階にいましたー 休憩するそうです。客室は5階まで。上から順に来てるならもう終わるはずやけどバラけてるかも #ダイヤモンドプリンセスpic.twitter.com/sur9FJef4C— だぁ(ダイヤモンドプリンセス乗船中) (@daxa_tw) February 3, 2020
وتعد سفينة "دياموند برينسيس" ثالث سفينة سياحية يتم عزلها بسبب فيروس "كورونا"، حيث وضع نحو 7 آلاف مسافر في الحجر الصحي في سفينة Costa Smerelda في إيطاليا، ووضع 2000 شخص أيضا في الحجر الصحي على متن سفينة Holland America قبالة الفلبين يوم السبت الماضي.
يذكر أن اليابان أعلنت عن 20 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، منهم 17 مريضا كانوا في ووهان، مركز تفشي العدوى.
المصدر: ذي صن