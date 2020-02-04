اليابان تفرض حجرا صحيا على 3700 راكب على متن سفينة سياحية بسبب "كورونا"

فرضت اليابان حجرا صحيا على 3700 شخص على متن سفينة سياحية بعد تشخيص أحد الركاب بفيروس "كورونا".

وأنهت سفينة "دياموند برينسيس" (Diamond Princess)، رحلتها التي كان مزمعا أن تستغرق 14 يوما، في وقت مبكر، وهي ترسو حاليا في يوكوهاما، على بعد نحو 22 ميلا من جنوب وسط طوكيو، المدينة البالغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة.

ووقع تشخيص إصابة رجل من هونغ كونغ، يبلغ من العمر 80 عاما، أبحر على متن السفينة في منتصف الشهر الماضي، بإصابته بفيروس "كورونا".

وقالت الشركة المالكة لـ"دياموند برينسيس"، إن الرجل المسن استقل سفينة "كرنفال اليابان" (Carnival Japan)، في 20 يناير، ونزل في هونغ كونغ في 25 يناير، ثم أبحر من هناك عبر "دياموند برينسيس".

وتظهر صور نشرها أحد ركاب السفينة عبر حسابه @daxa_tw، المسؤولين في ملابس واقية بلاستيكية بأغطية بيضاء للرأس وأقنعة للوجه، يتجولون عبر الممرات والصالات وطوابق السفينة.

وطُلب من الضيوف البالغ عددهم 2666، بالإضافة إلى 1045 من أفراد الطاقم، البقاء في غرفهم انتظارا للفحص.

وقال وزير الصحة كاتسونوبو كاتو، للصحفيين، إن اليابان توسع برنامج الفحص ومعايير الاختبار بعد أن فشلت الاختبارات الأولية في اكتشاف الفيروس لدى بعض الأشخاص الذين تبين فيما بعد أنهم مصابون.

وتعد سفينة "دياموند برينسيس" ثالث سفينة سياحية يتم عزلها بسبب فيروس "كورونا"، حيث وضع نحو 7 آلاف مسافر في الحجر الصحي في سفينة Costa Smerelda في إيطاليا، ووضع 2000 شخص أيضا في الحجر الصحي على متن سفينة Holland America قبالة الفلبين يوم السبت الماضي.

يذكر أن اليابان أعلنت عن 20 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، منهم 17 مريضا كانوا في ووهان، مركز تفشي العدوى.

المصدر: ذي صن