ترامب يخاطب الإرهابيين من منصة الكونغرس

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا للإرهابيين من منصة الكونغرس اليوم، قائلا إنهم لن يتمكنوا من الهروب من العدالة الأمريكية، وسيخسرون حياتهم إذا هاجموا الأمريكيين!

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وقال في خطابه أمام الكونغرس عن حال الاتحاد: "إشارتنا للإرهابيين واضحة: لن تفلتوا من العدالة الأمريكية".

وأضاف متوجها لإرهابي مفترض خلال خطابه للكونغرس حول الوضع في البلاد: "إذا هاجمت مواطنينا، فستفقد حياتك".

وفي هذا الصدد، تطرق ترامب إلى اغتيال قوات بلاده الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي وصفه بـ"الجزار الذي وظفه النظام الإيراني لقتل الأبرياء، لذلك كانت أوامري واضحة بقتله".

وفي 3 يناير الماضي، نفذت الولايات المتحدة عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد. ردا على ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قواعد عراقية تتمركز فيها القوات الأمريكية، حيث أصيب أكثر من 50 جنديا أمريكيا بصدمات وارتجاج في الدماغ.

المصدر: "نوفوستي"