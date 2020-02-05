ترامب: الولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة حاليا أقوى من أي وقت مضى، خاصة في الجانب الاقتصادي، لافتا إلى أن بلاده تحظى مرة أخرى باحترام باقي دول العالم.

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وشدد ترامب في خطابه السنوي أمام الكونغرس الأمريكي، على أن عدد الوظائف في البلاد يشهد زيادة، ما أدى لتسجيل أرقام غير مسبوقة في نسبة التوظيف بين الشباب.

وأضاف "منذ انتخابي قمنا بتوفير 6 ملايين وظيفة، وهو ما يفوق توقعات الخبراء الحكوميين في الإدارات السابقة بـ5 ملايين وظيفة".

وأشار إلى أن نسبة البطالة تشهد انخفاضا مستمرا، حيث سجلت أدنى مستوى لها في التاريخ بين الأمريكيين من أصول إفريقية، كما أن نسبتها بين النساء تعد الأدنى منذ 70 سنة.

وفي حديثه عن سياسته الخارجية، أشار الرئيس الأمريكي باقتضاب إلى "نجاحاته"، مؤكدا أن الولايات المتحدة استرجعت احترام العالم، في الوقت الذي "يتراجع فيه الأعداء".

المصدر: وكالات