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ترامب يتعهد بـ"سحق طغيان" مادورو

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ترامب يتعهد بـ
Reuters HB
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وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتدمير وسحق "طغيان" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اعتبره حاكما غير شرعي.

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وقال ترامب خلال خطابه السنوي أمام الكونغرس الأمريكي، إن الولايات المتحدة "تقود تحالفا دبلوماسيا يتألف من 59 دولة ضد الديكتاتور الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو... مادورو حاكم غير شرعي، وهو طاغية ينتهك حقوق شعبه، لكن طغيان مادورو سيتم سحقه وتدميره".

وأضاف "نحن نؤيد آمال الكوبيين والشعب في نيكاراغوا والفنزويليين في استعادة الديمقراطية" في بلدانهم.

ترامب يتعهد بـ
Reuters CLH/
المعارض الفنزويلي خوان غوايدو في الكونغرس

في المقابل، رحب ترامب بالمعارض الفنزويلي خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في البلاد، وقام أعضاء الكونغرس بالتصفيق له.

المصدر: وكالات

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