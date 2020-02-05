ترامب: لن نسمح للاشتراكية بتدمير نظام الرعاية الصحية في أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته لن تسمح لـ"الاشتراكية" بتدمير نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

وجاءت تصريحات ترامب خلال خطاب الجلسة السنوية المشتركة للكونغرس الأمريكي، ردا على خطط المرشحين الرئاسيين الديمقراطيين، بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، اللذين اقترحا أنظمة رعاية صحية تديرها الحكومة بشكل كامل، على عكس الوضع الحالي الذي تتكفل فيه شركات خاصة بإدارة التأمين الطبي لملايين الموظفين.

وعلى الرغم من ربط ترامب خطط الرعاية الصحية التي اقترحها المرشحان بالاشتراكية، إلا أنه تعرض لانتقادات كبيرة بسبب عدم تقديمه لأية حلول تساهم في خفض تكاليف التأمين الصحي التي تثقل كاهل الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"