بيلاروس تنفي شراء طائرة شخصية لرئيسها

نفت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية ناتاليا إيسمونت، المعلومات التي تحدثت عن وجود طائرة شخصية لدى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، من فئة طائرات رجال الأعمال.

وقالت المتحدثة، إن الرئيس البيلاروسي لم يكن لديه أبدا أي طائرات خاصة أو شخصية.

وأشارت إلى أن الطائرة الحكومية التي يستخدمها رئيس الجمهورية الآن خلال الزيارات الخارجية، باتت قديمة واقتربت فترة صلاحية استخدامها من النهاية.

وقالت: "اليوم يظهر السؤال، أين يمكن العثور على أموال لشراء طائرة حكومية جديدة؟"، مؤكدة عدم وجود المال الزائد لتحقيق هذا الغرض، على الرغم من وجود مقترحات من شركات الطيران.

وأضافت أن الطائرة التي يستخدمها لوكاشينكو في تنقلاته كانت تعود لرئيس تركمانستان، وتم شراؤها بنصف قيمتها.

وفي وقت سابق، زعم الصحفي البيلاروسي ستيبان بوتيلو، أن الرئاسة البيلاروسية اشترت طائرة من طراز Gulfstream G550 بقيمة 61.5 مليون دولار للرئيس لوكاشينكو.

لكن المتحدثة ناتاليا إيسمونت كذّبت الخبر، وشددت على عدم وجود هذه الطائرة، مؤكدة أن الرئيس لوكاشينكو لن يقتنيها، نظرا لسعرها الكبير وسياسته في ترشيد الإنفاق العام.

ويستخدم الرئيس البيلاروسي حاليا طائرة "بوينغ 737"، وقبلها كان يستخدم طائرة "تو-254 ام".

المصدر: لينتا رو