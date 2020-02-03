أردوغان: أنقرة لم ولن تعترف بـ"ضم" روسيا لشبه جزيرة القرم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن بلاده لم ولن تعترف بـ"ضم" روسيا لشبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أن أنقرة تتابع عن كثب أوضاع أتراك القرم.

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وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك، قبيل توجهه إلى أوكرانيا للمشاركة في اجتماع المجلس الاستراتيجي بين البلدين، مع نظيره فلاديمير زيلينسكي، أن "روسيا ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية بطريقة غير شرعية، وتركيا لم ولن تعترف بذلك".

ولفت الرئيس التركي إلى أن تركيا دافعت عن وحدة الأراضي الأوكرانية في كافة المحافل الدولية، وأن أنقرة تدعم كافة الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للوضع القائم في شرق أوكرانيا.

وأكد أن بلاده تتابع عن كثب أوضاع أتراك القرم، وأن مسؤولي بلاده يتشاورون مع نظرائهم الأوكرانيين حول معاناة أتراك القرم، وقال: "كما كان في الماضي، فإن أوضاع أتراك القرم ستكون في مقدمة المسائل التي سنناقشها في مع المسؤولين في أوكرانيا".

ولفت أردوغان إلى أنه سيوقع عددا من الاتفاقيات الجديدة في عدة مجالات مع نظيره الأوكراني، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين جيدة في كافة المجالات، حيث كانت تركيا قد استضافت خلال العام الماضي، 1.5 مليون سائح أوكراني"، بحسب قوله.

وأشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين أنقرة وكييف، بلغ خلال العام الماضي، 5 مليارات دولار، وأن صادرات تركيا إلى أوكرانيا خلال 2019، زادت بنسبة 30%، مشددا على أن تركيا وأوكرانيا تسعيان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 10 مليار دولار.

وعادت شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا، بعد استفتاء شعبي نظم هناك في مارس 2014، على خلفية أزمة سياسية حادة أدت إلى تغيير السلطة في أوكرانيا.

وتدعي أوكرانيا سيادتها على القرم معتبرة إياها منطقة أوكرانية "محتلة مؤقتا".

وقالت القيادة الروسية مرارا إن أهالي القرم صوتوا لصالح الوحدة مع روسيا بطريقة ديمقراطية وبما يتفق مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "ملف القرم أغلق نهائيا".

المصدر: الأناضول