رقم قياسي جديد لضحايا "كورونا" والمصابين به في الصين

كشفت السلطات الصينية الاثنين عن رقم قياسي جديد للوفيات المؤكدة بسبب فيروس "كورونا"، حيث حصد هذا الفيروس أمس حياة 57 شخصا إضافيا، ليرتفع عدد ضحاياه الإجمالي إلى 361 وفاة.

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وأعلنت لجنة الصحة الوطنية، أن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2829 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 2103 إصابات في مقاطعة هوبي.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى أكثر من 17200 مصاب.

وظهر هذا الفيروس الجديد للمرة الأولى في ديسمبر الماضي في سوق بمدينة ووهان، تباع فيه حيوانات برية وانتشر خلال عطلة رأس الصينية الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص.

وأمس الأحد سجلت أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين، إذ توفي في الفلبين رجل صيني يبلغ من العمر 44 عاما، ويتحدر من ووهان.

وشددت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حال طوارئ" دولية بسبب الفيروس.

المصدر: "أ ف ب"