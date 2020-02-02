الفلبين تعلن عن أول حالة وفاة بسبب "كورونا" على أراضيها

أعلنت الفلبين اليوم الأحد وفاة مواطن صيني قدم من مدينة ووهان، ليصبح أول ضحية لفيروس "كورونا" الجديد خارج الأراضي الصينية.

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وأوضحت السلطات الصحية الفلبينية، أنه تم تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين بـ"كورونا" في البلاد، أحدهما رجل صيني يبلغ من العمر 44 عاما، وتوفي أمس السبت 1 فبراير، بعد أن ظهرت عليه أعراض التهاب رئوي حاد.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن "كورونا" في الصين إلى 304 حالة بنهاية السبت، بينما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 14000 شخص، حسب المعطيات الصينية الرسمية.

المصدر: "رويترز"