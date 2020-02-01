مسلسل رسوم متحركة أمريكي تنبأ بظهور "كورونا"

أصبح مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي الشهيرThe Simpsons، مصدرا للرعب بين الناس، بعد كثرة تنبؤاته المتنوعة والتي تحققت مستقبلا.

فبين الأحداث التي تنبأ بها المسلسل الكرتوني، أحداث 11 سبتمبر 2001، وانهيار الاقتصاد اليوناني وفساد الفيفا وانتخاب دونالد ترامب رئيسا وغيرها، وآخرها التنبؤ بظهور فيروس "كورونا" الجديد في إحدى حلقات العرض في تسعينات القرن الماضي وتحديدا في موسم عام 1993.

وأشارت صحيفة "مترو" البريطانية، إلى أن العديد من عشاق المسلسل أصبحوا على ثقة تامة بأن المسلسل الأمريكي، تنبأ بانتشار فيروس كورونا في إحدى حلقاته منذ 27 عاما.

Season 4, Episode 21. It would seem the Simpsons predict our future all too well again... #coronavirus#thesimpsonsknewpic.twitter.com/rcrk3oeBkg — Jordan (@SureJordie95) January 31, 2020

وأكدت الصحيفة، أن "نجوم المسلسل في ذلك الحين، تحدثوا عن تفشى فيروس اسمه "أوسكا فلو" في أحد بلدات الولايات المتحدة، قادما من الشرق الآسيوي وتحديدا من اليابان".

وقالت الصحيفة، إن عشاق المسلسل ربطوا بين الأمرين على الرغم من أن الحلقة أشارت إلى أن الفيروس قادم من اليابان وليس الصين.

The Simpsons have done it again 🤯 #CoronaViruspic.twitter.com/hOsmxdrRhg — So Mexican 🇲🇽 (@SoMexicans) January 30, 2020

وبالعودة للحلقة، تظهر إحدى الصور موظف مصنع في اليابان وهو يسعل داخل بضائع معبأة في صندوق قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة، حيث عانى أمريكيون أعراضا شبيهة بما يسببه الفيروس الحالي.

The simpsons predicted the corona virus in China #china ⤵️ pic.twitter.com/gwVaHPqVaM — Tsbcmt (@Tsbcmt1) January 25, 2020

وينتمي المسلسل لفئة الدراما "الأنيميشن" الكوميدي، من إنتاج شركة فوكس، فكرة وتأليف مات غرينينغ، وهو موجه للكبار فقط، ويعد أطول وأنجح مسلسل كرتوني يعرض على شاشات التلفزيون الأمريكي، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الشاشة الأمريكية.

المصدر: وكالات