مستشار أردوغان يهاجم محمد بن زايد

اتهم ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي عهد أبو ظبي وزير خارجية الإمارات محمد بن زايد بخداع الشباب السودانيين بوعود وهمية لجرهم إلى خوض حرب بالوكالة في ليبيا.

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وقال في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في تويتر: "تبين أن أمير الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، خدع الشباب السوداني بوعد بالعمل في الإمارات العربية المتحدة وقادهم إلى الحرب في ليبيا".

📍Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed'in Sudanlı gençleri 'BAE'de iş vaadiyle kandırıp, Libya'daki savaşa götürdüğü ortaya çıktıpic.twitter.com/65oa7Lf6aR — Yeni Şafak (@yenisafak) January 31, 2020

وكان أقطاي قد اتهم الصيف الماضي الإمارات والسعودية بـ "خيانة كبرى" عبر ما وصفه بـ "التطبيع" مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن "عداءهما" تجاه تركيا غير مبرر.

المصدر: تويتر