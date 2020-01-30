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لندن تؤجل رحلة إجلاء مواطنيها من بؤرة "كورونا"

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لندن تؤجل رحلة إجلاء مواطنيها من بؤرة
Reuters
لندن تؤجل رحلة إجلاء مواطنيها من بؤرة "كورونا"
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أجلت المملكة المتحدة اليوم عملية إجلاء مخططة لمواطنيها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس "كورونا"، وذلك كونها لم تحصل بعد على التصاريح اللازمة من السلطات الصينية لرحلة المغادرة.

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وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية: "إننا نبذل قصارى جهدنا لإعادة المواطنين البريطانيين في ووهان بأمان إلى المملكة المتحدة".

وأضافت، أن "رحلات لعدد من الدول لم تتمكن من الإقلاع كما هو مخطط لها، وسنواصل العمل بشكل عاجل لتنظيم رحلة إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن".

وتعتزم بريطانيا عزل مواطنيها القادمين من الصين في قاعدة سلاح الجو الملكي، لكن من غير المرجح أن تقلع الرحلة من ووهان اليوم الخميس.

المصدر: "رويترز"

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