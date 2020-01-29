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أستراليا أول من يزرع فيروس "كورونا" الجديد لتطوير لقاح مضاد

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أستراليا أول من يزرع فيروس
Reuters
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تمكن علماء أستراليون لأول مرة، من زرع فيروس "كورونا" الجديد داخل مختبر للأبحاث الطبية، من أجل تطوير لقاح جديد ضد المرض وتسريع عملية تشخيصه.

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ووفقا لما نقلته "بي بي سي"، فإن علماء معهد دوهرتي في ملبورن، استخدموا عينة أخذت من مصابين بفيروس "كورونا" الجديد في مستشفى ملبورن الملكي، ثم قاموا بزرع الفيروس بنجاح للتوصل إلى لقاح ضده.

وقال جوليان دروس، رئيس المختبر بمعهد دوهرتي، إن " الحصول على الفيروس الحقيقي يعني القدرة على التحقق من صحة جميع طرق الاختبار".

وأشار إلى أنه سيتم تبادل المعلومات الجديدة مع الشبكة الأسترالية لمختبرات الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية.

 كما أوضح أنه سيتم استخدام الفيروس المزروع، لإعداد أجسام مضادة، الأمر الذي سيساعد في اكتشاف المرض خاصة لدى المرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض.

وقد اكتشف في أستراليا حتى الآن، خمس حالات مؤكدة من الإصابة بفيروس "كورونا".

المصدر: "بي بي سي"

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