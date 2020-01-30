طوكيو: إصدار مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن

قالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، إن ممثلي ادعاء في طوكيو أصدروا اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان السابق بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية.

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وأضافت الوكالة أن الادعاء أصدر أيضا مذكرة اعتقال بحق جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية وشخص آخر للاشتباه بأنهما ساعدا على تهريب غصن إلى خارج اليابان.

وفر غصن من اليابان إلى لبنان، الذي قضى فيه طفولته، أثناء انتظاره محاكمة في اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن راتبه بالكامل وخيانة الأمانة وإساءة استغلال أموال الشركة، بينما ينفي غصن كل الاتهامات.

المصدر: رويترز