الادعاء الياباني يرد على غصن بشأن طول مدة استجوابه

رد الادعاء الياباني على كارلوس غصن، المدير السابق لشركة نيسان، بأنه تعرض لتحقيق استمر "لمدة تصل إلى 8 ساعات باليوم" خلال التحقيق معه في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

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وكان غصن، الذي فر من اليابان إلى لبنان أثناء فترة الإفراج عنه بكفالة، قد رسم صورة قاتمة للظروف القاسية لاحتجازه في اليابان.

وقال غصن "خلال الأشهر الأخيرة كان يجري التحقيق معي لمدة تصل إلى 8 ساعات يوميا دون حضور أي محام، ودون أن أفهم بالضبط ما هي التهم الموجهة لي، ودون الاطلاع على الأدلة التي بررت هذه المهزلة ضد حقوق الإنسان وكرامتي".

إلا أن نائب رئيس مكتب الادعاء العام لمنطقة طوكيو، تاكاهيرو سايتو، قال إن مزاعم غصن "زائفة وتهدف إلى تضليل الإعلام".

وقال "لقد أمضى غصن 130 يوما في الاحتجاز واستجوب في إجمالي 70 يوما ما يعني أنه لم يستجوب لمدة 60 يوما".

وأضاف "في المعدل تم استجوابه أقل من 4 ساعات يوميا".

وأوضح أن عملية الاستجواب كانت تتوقف عند وجبات الطعام والزيارات والاستحمام ولمنح غصن فرصة التشاور مع محاميه، وهو الوقت الذي اعتبره غصن وقت "استجواب".

وأكد أن "أطول فترة استجواب خلال يوم واحد كانت نحو 6 ساعات غير متواصلة وتخللتها استراحات، لم يستمر التحقيق مدة 7 ساعات ناهيك عن 8 ساعات".

وأضاف أن كل شيء مسجل وكان سيقدم خلال محاكمة غصن لولا هروبه.

وقال سايتو "كل شيء مسجل وكان سيستخدم دليلا للتوصل إلى حكم، ولذلك فإنه كان سيظهر جليا لو أننا انتزعنا الاعترافات بالقوة".

وفي أول تصريح له بعد هروب غصن الذي أحرج اليابانيين، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الخميس إن عملية الهروب "مؤسفة للغاية".

المصدر: أ ف ب