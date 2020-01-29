أمريكا تجلي رعاياها من ووهان الصينية

تتجه رحلة تقل حوالي 200 مواطن أمريكي تم إجلاؤهم إلى قاعدة عسكرية جنوب كاليفورنيا بعد مغادرتهم مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس "كورونا" الفتاك.

وغادرت الرحلة التي استأجرتها وزارة الخارجية الأمريكية مدينة ووهان الصينية، وهبطت مساء الثلاثاء في مطار تيد ستيفنز أنكوريدج الدولي في آلاسكا، وبعد إعادة التزود بالوقود، وإجراء الفحوصات الطبية للركاب في انكوريدج غادرت الطائرة متجهة إلى قاعدة مارس الجوية الاحتياطية بالقرب من ريفرسايد، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي آلاسكا، أجرى المسؤولون فحصين طبيين إضافيين بعد إجراء فحوصات سابقة في الصين، وقالوا إنه تمت الموافقة على متابعة جميع الركاب الرحلة إلى كاليفورنيا من قبل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. ولكن الركاب سيخضعون لمزيد من الفحوصات الطبية عقب وصولهم إلى هناك.

وقالت كبيرة الأطباء في آلاسكا، آن زينك: "بالنسبة للكثيرين المعنيين مباشرة، كانت تجربة مؤثرة ومثيرة، حيث علت الهتافات وعمت الفرحة ركاب الطائرة حينما قال طاقم الطائرة لهم: مرحبا بكم في الولايات المتحدة الأمريكية".

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وكان فيروس كورونا المتفشي بسرعة قد تسبب في مقتل 132 شخصا حتى الآن، وإصابة ما يقرب من 6 آلاف آخرين في الصين، معظمهم في مدينة ووهان، الأكثر تضررا. كذلك فقد تم تأكيد 5 حالات إصابة بالمرض في الولايات المتحدة.

وكان من المقرر أصلا أن تهبط الرحلة التي تقل المواطنين الأمريكيين في مطار أونتاريو الدولي (المدني)، والموجود على بعد 35 ميلا من لوس أنجلوس، وليس من الواضح سبب تغيير مسار الرحلة من مطار مدني إلى قاعدة عسكرية. بهذا الصدد صرح مفوّض مقاطعة سان بيرناردينو، أحد المسؤولين في مطار أونتاريو، بأنهم أبلغوه ليلة الثلاثاء، بأن الطائرة لن تهبط هناك.

وقالت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في آلاسكا، إن المسؤولين أجروا فحوصات على 201 راكب، وقبل وصول الرحلة إلى آلاسكا، كانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها قد صرحت بوجود 210 مواطنين أمريكيين على متن الطائرة، ومن غير الواضح سبب اختلاف تعداد الركاب ما بين الولاية والوكالة الفدرالية.

وسوف يخضع الركاب لسلسلة من الفحوصات عقب هبوطهم في كاليفورنيا، وأخبر مسؤول أمريكي شبكة سي إن إن، أنه قد يتم عزل الركاب ما بين 3 أيام وأسبوعين للتأكد من خلوهم من الفيروس.

المصدر: سي إن إم