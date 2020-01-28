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منظمة الصحة العالمية: سنرسل خبراء دوليين إلى الصين في أقرب وقت لقيادة جهود مكافحة فيروس "كورونا"

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منظمة الصحة العالمية: سنرسل خبراء دوليين إلى الصين في أقرب وقت لقيادة جهود مكافحة فيروس
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها اتفقت مع السلطات الصينية بشأن إرسال خبراء دوليين إلى هناك في أقرب وقت ممكن من أجل الإشراف على الجهود الرامية لمكافحة فيروس "كورونا" الجديد.

وأكدت المنظمة اليوم الثلاثاء، في بيان لها وجود حاجة ماسة وعاجلة لفهم كيفية انتقال "كورونا" ومدى خطورته، لتوجيه التعليمات إلى بلدان أخرى بشأن التدابير الملائمة التي يجب اتخاذها للتعامل مع الفيروس المتفشي.

يتبع..

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