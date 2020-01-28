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كوريا الجنوبية تجلي مواطنيها جوا من مدينة ووهان الصينية

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كوريا الجنوبية تجلي مواطنيها جوا من مدينة ووهان الصينية
Reuters ELOISA LOPEZ
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أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية أنها قررت تشغيل 4 رحلات جوية لنقل حوالي 700 من مواطنيها معزولين بمدينة ووهان بالصين جراء انتشار فيروس "كورونا" وذلك خلال يومي 30 و31 يناير الجاري.

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وجاء هذا التصريح على لسان النائب الثاني لوزيرة الخارجية، لي تيه-هو، في بيان حكومي قال فيه إنه بعد أن تأكد أن عددا من الكوريين يرغبون في العودة إلى الوطن، قررت الحكومة تشغيل 4 رحلات بواسطة طائرة مستأجرة بصورة عاجلة إلى مدينة ووهان خلال يومي 30 و31 من الشهر، وتقوم حاليا بالتشاور مع الحكومة الصينية لتحديد الموعد بالضبط.

يشار إلى أن نقل الكوريين الجنوبيين من ووهان سيتم بعد إجراء الفحوص الدقيقة، وسيظلون منعزلين في منشآت حكومية مؤقتة لفترة محددة بعد وصولهم إلى البلاد، وذلك للحد من إمكانية انتشار الفيروس المستجد الذي يعتقد بأنه بدأ في المدينة الصينية التي سيغادرونها.

وتخطط الحكومة الكورية الجنوبية لتسليم المعونات الطبية للصين، المكونة من مليوني كمامة طبية و100 ألف من ملابس الوقاية ونظارات الحماية، بواسطة هذه الطائرة المستأجرة.

وكالة: يونهاب

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