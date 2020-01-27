ظريف: يجب أن يقرر الفلسطينيون أنفسهم مصيرهم عبر استفتاء

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، داعيا إلى منح الفلسطينيين حقهم في ممارسة تقرير المصير عبر استفتاء شامل.

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وفي تغريدة نشرها اليوم الاثنين في "تويتر"، وصف ظريف الخطة الأمريكية بأنها "مجنونة"، قائلا: "بدلا من صفقة القرن المجنونة مهما كانت ميتة أو حية، كان من الأفضل أن يقبل الذين أعلنوا أنفسهم مناضلين من أجل الديمقراطية، حلا ديمقراطيا اقترحه آية الله خامنئي، ويقضي بإجراء استفتاء يقرر من خلاله الفلسطينيون جميعا، المسلمون واليهود والمسيحيون، مستقبلهم".

Instead of a delusional “Deal of the Century”—which will be D.O.A.—self-described "champions of democracy” would do better to accept Iran's democratic solution proposed by Ayatollah @khamenei_ir:



A referendum whereby ALL Palestinians—Muslim, Jew or Christian—decide their future. — Javad Zarif (@JZarif) January 27, 2020

وتأتي تغريدة ظريف على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الكشف عن مضمون "صفقة القرن" التي طال انتظارها، يوم غد الثلاثاء في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش.

المصدر: RT



