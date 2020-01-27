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ظريف: يجب أن يقرر الفلسطينيون أنفسهم مصيرهم عبر استفتاء

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ظريف: يجب أن يقرر الفلسطينيون أنفسهم مصيرهم عبر استفتاء
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، داعيا إلى منح الفلسطينيين حقهم في ممارسة تقرير المصير عبر استفتاء شامل.

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وفي تغريدة نشرها اليوم الاثنين في "تويتر"، وصف ظريف الخطة الأمريكية بأنها "مجنونة"، قائلا: "بدلا من صفقة القرن المجنونة مهما كانت ميتة أو حية، كان من الأفضل أن يقبل الذين أعلنوا أنفسهم مناضلين من أجل الديمقراطية، حلا ديمقراطيا اقترحه آية الله خامنئي، ويقضي بإجراء استفتاء يقرر من خلاله الفلسطينيون جميعا، المسلمون واليهود والمسيحيون، مستقبلهم".   

وتأتي تغريدة ظريف على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الكشف عن مضمون "صفقة القرن" التي طال انتظارها، يوم غد الثلاثاء في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش.

المصدر: RT

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