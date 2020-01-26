الصين تقارن بين خطورة النوع الجديد لفيروس "كورونا" وسلالته القاتلة السابقة

أعلن مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية الصيني، غاو فو، أن النوع الجديد لفيروس "كورونا" الذي انتشر في البلاد منذ أواخر 2019، أضعف من السلالة التي تم تفشيها في الصين في 2002 و2003.

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وقال غاو فو، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأحد، إن مركز مكافحة الأمراض والوقاية الصيني قارن بين سلالة "2019-nCoV" الجديدة لفيروس "كورونا" مع نوعه الذي انتشر سابقا المعروف باسم "SARS-CoV"، والذي أدى في الفترة بين العامين 2002 و2003 إلى مقتل نحو 650 شخصا.

وأوضح المسؤول الصيني: "في الحقيقة، انطلاقا من المعطيات المتوفرة، يمكن تأكيد أن الأمراض الناجمة عن هذه السلالة أقل قوة من تلك التي تسبب بها SARS".

من جانبه، دعا نائب رئيس إدارة الدولة لشؤون الصحة، لي بين، إلى الحفاظ على القيود المفروضة على استخدام وسائل النقل في أراضي البلاد بشكل كامل، من أجل "كسب الوقت" للمرحلة التالية في مكافحة فيروس "كورونا".

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واعتبر المسؤول مع ذلك أن السلطات لا تسيطر حاليا بصورة كاملة على انشار الأمراض الناجمة عن هذا الفيروس، مشيرا إلى أنه من الصعب حاليا التنبؤ بسيناريو تطور الأحداث الخاصة بالتفشي بشكل دقيق.

وحتى مساء الأحد، سجلت الصين أكثر من 2000 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" بينها 57 حالة وفاة، كما تم تأكيد وجود مصابين بهذه السلالة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

وقررت منظمة الصحة العالمية، في إعلان لنها مساء الخميس الماضي، أن هذا التفشي يمثل حالة طارئة بالنسبة إلى الصين لكن ليس للعالم في هذه المرحلة.

المصدر: وكالات