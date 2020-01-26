 
مباشر

اشتعال النيران في طائرة ركاب إيرانية كانت تنفذ رحلة داخلية

أخبار العالم

اشتعال النيران في طائرة ركاب إيرانية كانت تنفذ رحلة داخلية
iranairems.com
مطار جرجان (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n5dm

نفذت طائرة ركاب إيرانية، خلال رحلة داخلية شمال البلاد، عملية هبوط اضطراري بعد اشتعال النيران فيها.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، أن الطائرة المدنية عادت إلى المدرج في مطار جرجان بمحافظة كلستان شمال إيران، فور الإقلاع إثر اندلاع النيران، من دون حدوث إصابات.

وذكرت أن الحادث وقع بعد ظهر الأحد خلال تنفيذ الطائرة رحلة من جرجان إلى طهران، حينما نشبت النيران في منظومة أحد المحركين، فيما تمكن الطيار من إعادة الطائرة إلى المدرج.

وأشارت التقارير الواردة إلى أن جميع ركاب الطائرة سالمون، ولم يصب أحد منهم بأذى جراء الحادث.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مكافحة الفساد السياسي