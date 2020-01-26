اشتعال النيران في طائرة ركاب إيرانية كانت تنفذ رحلة داخلية

نفذت طائرة ركاب إيرانية، خلال رحلة داخلية شمال البلاد، عملية هبوط اضطراري بعد اشتعال النيران فيها.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، أن الطائرة المدنية عادت إلى المدرج في مطار جرجان بمحافظة كلستان شمال إيران، فور الإقلاع إثر اندلاع النيران، من دون حدوث إصابات.

وذكرت أن الحادث وقع بعد ظهر الأحد خلال تنفيذ الطائرة رحلة من جرجان إلى طهران، حينما نشبت النيران في منظومة أحد المحركين، فيما تمكن الطيار من إعادة الطائرة إلى المدرج.

وأشارت التقارير الواردة إلى أن جميع ركاب الطائرة سالمون، ولم يصب أحد منهم بأذى جراء الحادث.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية